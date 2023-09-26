Где в Одессе могут быть пробки по состоянию на 26 сентября
Сегодня, 26 сентября, в Одессе проводятся ремонтные и очистные работы в разных районах города. Водителей предупреждают, на каких участках улиц не следует парковать авто и где может быть затруднено движение транспорта.
Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.
Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:
- ул. Мечникова — ремонт дождеприемника с заменой литья;
- ул. Шклярука — очищение дождеприемников, промывка рукавов;
- ул. Стекольщик — очистка коллекторов;
- Хаджибейская дорога — очищение канав, лотков
"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним — это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.
Интересно водителям
Отметим, на сегодня, 26 сентября, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Кроме того, во вторник, 26 сентября, на украинском топливном рынке выросли цены. Подорожали все виды бензинов и дизельное топливо. Сколько стоит горючее сегодня — читайте в материале.
Напомним, ранее мы писали о типичных ошибках, из-за которых водители портят коробку передач авто. Также эксперты объяснили, почему сразу после поездки не следует глушить мотор авто.