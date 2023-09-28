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Де в Одесі можуть бути затори станом на 28 вересня

28 вересня 2023 11:50
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Анна Мурадова
Редактор
Де в Одесі можуть бути затори станом на 28 вересня
Комунальники ремонтують дороги. Фото: КП "Міські дороги"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 28 вересня, в Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, на яких ділянках вулиць не слід паркувати авто та де може бути ускладнений рух транспорту.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях: 

  • вул. Мечникова — ремонт дощоприймача, встановлення решіток на дощоприймачі; 
  • вул. Інглезі, 
  • вул. І. Рабіна — очищення дощоприймачів, промивка рукавів; 
  • Хаджибейська дорога — очищення канав, лотків.

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них — це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.

Ремонтні роботи на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"
Ремонтні роботи на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"

Цікаво водіям 

Зазначимо, станом на сьогодні, 28 вересня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску. 

У четвер, 28 вересня, на українському паливному ринку змінились середні ціни на найбільших автозаправних станціях. Бензини марок А-95+ та А-92 знизились у вартості на кілька копійок. Скільки коштує пальне сьогодні — читайте в матеріалі

Нагадаємо, раніше ми писали про типові помилки, через які водії псують коробку передач авто. Також експерти пояснили, чому одразу після поїздки не варто глушити мотор авто.

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