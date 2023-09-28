Где в Одессе могут быть пробки по состоянию на 28 сентября
Сегодня, 28 сентября, в Одессе проводятся ремонтные и очистные работы в разных районах города. Водителей предупреждают, на каких участках улиц не следует парковать авто и где может быть затруднено движение транспорта.
Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.
Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:
- ул. Мечникова — ремонт дождеприемника, установка решеток на дождеприемнике;
- ул. Инглеи,
- ул. И. Рабина — очищение дождеприемников, промывка рукавов;
- Хаджибейская дорога — очищение канав, лотков.
"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним — это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.
Интересно водителям
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