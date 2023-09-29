Де в Одесі можуть бути затори станом на 29 вересня
Сьогодні, 29 вересня, в Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, на яких ділянках вулиць не слід паркувати авто та де може бути ускладнений рух транспорту.
Про це повідомляє Департамент міського господарства.
Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:
- вул. Мальовнича,
- вул. І. Рабіна — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;
- вул. Радісна — очищення колекторів;
- вул. Локомотивна,
- вул. Балківська,
- Швейцарські сходи — очищення канав, лотків.
"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них — це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.
Цікаво водіям
Зазначимо, станом на сьогодні, 29 вересня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.
У п'ятницю, 29 вересня, на українському паливному ринку дещо підскочили середні ціни на найбільших автозаправних станціях. На кілька копійок подорожчали усі види бензинів, дизельне пальне та автомобільний газ. Скільки коштує пальне сьогодні — читайте в матеріалі.
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