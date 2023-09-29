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Где в Одессе могут быть пробки по состоянию на 29 сентября

29 сентября 2023 12:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Где в Одессе могут быть пробки по состоянию на 29 сентября
Коммунальщики ремонтируют дороги. Фото: КП "Городские дороги"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 29 сентября, в Одессе проводятся ремонтные и очистные работы в разных районах города. Водителей предупреждают, на каких участках улиц не следует парковать авто и где может быть затруднено движение транспорта.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.

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Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

  • ул. Живописная,
  • ул. И. Рабина — очищение дождеприемников, промывка рукавов;
  • ул. Радостная — очистка коллекторов;
  • ул. Локомотивная,
  • ул. Балковская,
  • Швейцарская лестница — очистка канав, лотков.

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним — это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.

Ремонтные работы по дорогам Одессы. Фото: КП "Городские дороги"
Ремонтные работы по дорогам Одессы. Фото: КП "Городские дороги"

Интересно водителям

Отметим, на сегодня, 29 сентября, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

В пятницу, 29 сентября, на украинском топливном рынке несколько подскочили средние цены на крупнейших автозаправочных станциях. На несколько копеек подорожали все виды бензинов, дизельное горючее и автомобильный газ. Сколько стоит горючее сегодня — читайте в материале.

Напомним, ранее мы писали о типичных ошибках, из-за которых водители портят коробку передач авто. Также эксперты объяснили, почему сразу после поездки не следует глушить мотор авто.

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