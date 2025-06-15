Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowТехнологіїЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Де в Одесі найдешевше винайняти житло — ціни по районах

Де в Одесі найдешевше винайняти житло — ціни по районах

Ua en ru
Дата публікації: 15 червня 2025 18:14
Оренда житла в Одесі 2025 — де найдешевші квартири
Люди готують їжі на кухні. Фото ілюстративне: freepik
Ключові моменти У якому районі найдешевша оренда на квартири Оренда житла в Одесі

Ціни на оренду квартир в Одесі різко зросли за останні пів року — найбільше подорожчали однокімнатні. Середня вартість "однушки" сягнула 11 тисяч гривень. Утім, у деяких районах ще можна знайти житло за доступнішою ціною.

Про це повідомляє агентство нерухомості "Лун".

Реклама
Читайте також:
Де в Одесі найдешевше винайняти житло — ціни по районах - фото 1
Вартість однокімнатної квартири в Одесі. Фото: скриншот

У якому районі найдешевша оренда на квартири

Зазначимо, що в Одесі вартість оренди залежить від району. За даними порталу, найдорожче винаймати квартиру у Приморському районі, де за "однушку" просять у середньому 15 000 грн. У Київському районі — 9 000 грн, у Хаджибейському — 7 000 грн. А найдешевше житло зараз у Пересипському районі, де середня ціна оренди 6 500 грн.

В Одесі різко злетіла оренда квартир — яка ціна в пляжний сезон - фото 2
Ціни на оренду по районах. Фото: скриншот

Оренда житла в Одесі

Варто звернути увагу, що за пів року вартість оренди квартир в Одесі зросла на 29%. Середня ціна на однокімнатну квартиру зараз становить 11 000 гривень. Це найвищий показник серед усіх обласних центрів України.

Найбільше "однушки" подорожчали у таких містах:

  • Одеса — +29%
  • Дніпро — +10%
  • Київ і Рівне — +9%
  • Львів, Хмельницький — +3%
  • Ужгород — +1%

Подорожчання зачепило й більші квартири:

  • двокімнатні — +45%, тепер коштують 16 700 грн,
  • трикімнатні — +72%, у середньому — 31 300 грн.

Нагадаємо, ми писали, які штрафи передбачені за самовільне перепланування квартири в Україні. Також розповідали, як оформити прописку у спадковому житлі після смерті власника.

Одеса ціни на квартири Одеська область житло оренда Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації