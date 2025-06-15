Оренда житла в Одесі 2025 — де найдешевші квартири

Люди готують їжі на кухні. Фото ілюстративне: freepik

Ціни на оренду квартир в Одесі різко зросли за останні пів року — найбільше подорожчали однокімнатні. Середня вартість "однушки" сягнула 11 тисяч гривень. Утім, у деяких районах ще можна знайти житло за доступнішою ціною.

Про це повідомляє агентство нерухомості "Лун".

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У якому районі найдешевша оренда на квартири

Зазначимо, що в Одесі вартість оренди залежить від району. За даними порталу, найдорожче винаймати квартиру у Приморському районі, де за "однушку" просять у середньому 15 000 грн. У Київському районі — 9 000 грн, у Хаджибейському — 7 000 грн. А найдешевше житло зараз у Пересипському районі, де середня ціна оренди 6 500 грн.

Ціни на оренду по районах. Фото: скриншот

Оренда житла в Одесі

Варто звернути увагу, що за пів року вартість оренди квартир в Одесі зросла на 29%. Середня ціна на однокімнатну квартиру зараз становить 11 000 гривень. Це найвищий показник серед усіх обласних центрів України.

Найбільше "однушки" подорожчали у таких містах:

Одеса — +29%

Дніпро — +10%

Київ і Рівне — +9%

Львів, Хмельницький — +3%

Ужгород — +1%

Подорожчання зачепило й більші квартири:

двокімнатні — +45%, тепер коштують 16 700 грн,

трикімнатні — +72%, у середньому — 31 300 грн.

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