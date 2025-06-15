Аренда жилья в Одессе 2025 - где самые дешевые квартиры

Люди готовят еду на кухне. Фото иллюстративное: freepik

Цены на аренду квартир в Одессе резко выросли за последние полгода — больше всего подорожали однокомнатные. Средняя стоимость "однушки" достигла 11 тысяч гривен. Впрочем, в некоторых районах еще можно найти жилье по более доступной цене.

Об этом сообщает агентство недвижимости "Лун".

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Стоимость однокомнатной квартиры в Одессе. Фото: скриншот

В каком районе самая дешевая аренда на квартиры

Отметим, что в Одессе стоимость аренды зависит от района. По данным портала, дороже всего снимать квартиру в Приморском районе, где за "однушку" просят в среднем 15 000 грн. В Киевском районе — 9 000 грн, в Хаджибейском — 7 000 грн. А самое дешевое жилье сейчас в Пересипском районе, где средняя цена аренды 6 500 грн.

Цены на аренду по районам. Фото: скриншот

Аренда жилья в Одессе

Стоит обратить внимание, что за полгода стоимость аренды квартир в Одессе выросла на 29%. Средняя цена на однокомнатную квартиру сейчас составляет 11 000 гривен. Это самый высокий показатель среди всех областных центров Украины.

Больше всего "однушки" подорожали в таких городах:

Одесса — +29%

Днепр — +10%

Киев и Ровно — +9%

Львов, Хмельницкий — +3%

Ужгород — +1%

Подорожание затронуло и более крупные квартиры:

двухкомнатные — +45%, теперь стоят 16 700 грн,

трехкомнатные — +72%, в среднем — 31 300 грн.

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