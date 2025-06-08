Оренда квартир в Одесі 2025 — ціни зросли на 29%

Молоді люди у квартирі. Фото ілюстративне: freepik

Ціни на оренду житла в Одесі стрімко зросли. Майже на третину подорожчали 1-кімнатні квартири, і тепер, що винайняти житло у популярних районах потрібно віддати до 15 тисяч за "однушку", а за трикімнатне, взагалі, понад 33 тисячі гривень. Це суттєве зростання за останні пів року.

Про це повідомляє агентство нерухомості "Лун".

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Оренда квартири в Одесі: скільки коштує однокімнатна

За порталу, ціна оренди зросла на 29%. Тепер власники однокімнатних квартир просять 11 000 грн, і це середня вартість. Це найбільше подорожчання серед усіх обласних центрів.

Для порівняння:

у Дніпрі оренда зросла на 10%,

у Києві й Рівному — на 9%,

у Львові та Хмельницькому — на 3%,

в Ужгороді — на 1%.

Скільки коштує в Одесі оренда житла

Зазначимо, що суттєве підвищення спостерігається й на інші квартири. Так, двокімнатна виросла на 45% і наразі коштує — 16 700 грн. Окрім цього, різкий стрибок спостерігається й на ціни за трикімнатну — 72%, і зараз за таке житло власники просять в середньому 31 300 грн.

В якому районі Одеси найдешевше житло

Зазначимо, що ціни на оренду в Одесі залежать ще й і від району розташування житла. Так, найвища вартість — у Приморському районі, де за "однушку" в середньому просять 15 000 грн. У Київському — 9 000 грн, у Хаджибейському — 7 000 грн. А от найдешевше житло наразі у Пересипському районі, де середня ціна оренди 1-кімнатної квартири становить 6 500 грн.

Ціни на оренду по районах. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одесі здають в оренду квартиру на 360 м кв. за 2 000 доларів на місяць, вона розташовується в історичному центрі міста. Також ми писали, що однокімнатну квартиру в Одесі можна купити за 6 років активної роботи, при цьому необхідно отримувати заробітну плату на рівні 22 500 гривень та повністю її відкладати.