Квартира за 2 тисячі доларів в Одесі - як виглядає

Вулиця Буніна. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі здають в оренду квартиру за 2000 доларів на місяць. Вона має декілька санвузлів, 360 метрів квадратури та розташована в історичному центрі міста.

Відео з оглядом квартири шириться соцмережами.

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Квартира за 2000 доларів

У соцмережі маклер опублікував відеоогляд квартири яка здається за 2000 доларів на місяць в Одесі. Вона знаходится на вулиці Ніни Строкатої (кол. Буніна), у декількох хвилинах ходьби від Дерибасівської. Площа двоповерхових апартаментів — 360 квадратних метрів. У наявності: атріум у гостинній, власна сауна, яка знаходиться поруч із спортивним залом з тренажерами, гардеробна та велика гостинна. У декількох кімнатах є окремі санвузли. Меблів небагато, але в одному з приміщень є диван з натуральної шкіри. А головне — житло розташоване в історичному центрі міста поблизу ТЦ "Афіни".

"2 тисячі доларів на місяць, думаю що можна і більше. Дивіться скільки спален, технічна частина є. А санвузол навіть із вікном",— каже власник приміщення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, скільки необхідно років економити, аби купити квартиру в Одесі. А також про те, хто у 2025 році може отримати житло від держави.