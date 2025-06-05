Прогноз погоди на завтра в Одесі - що обіцяють синоптики Гідрометцентру та якою буде температура води у Чорному морі

Море в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, у п'ятницю, 5 червня, в Одесі буде мінлива хмарність, дощів синоптики не обіцяють. Крім того, значно потеплішає вода у морі — її температура сягатиме +20°C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Завтра в Одесі буде мінлива хмарність, однак без істотних опадів. Вітер очікується південний, 7-12 м/с. Повітря вночі сягатиме +18...+20°C, однак вдень потеплішає до +25...+27°C. Температура морської води 4 червня прогнозується на рівні +19...+20°C.

Погода в Одесі. Фото: скриншот

Погода на Одещині

На Одеську область також очікує мінлива хмарність, та відсутність опадів. Вітер — південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +15...+20°C, а в світлі часи доби — від +24°C до +29°C. На автошляхах регіону прогнозується добра видимість.

Погода на Одещині. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, коли в Україні відчутно потеплішає. А також про те, що синоптики прогнозують досить спекотне літо.