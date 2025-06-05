Прогноз погоди на завтра в Одесі - що обіцяють синоптики Гідрометцентру та якою буде температура води у Чорному морі

Настав час збиратися на пляж — яка погода буде завтра в Одесі
Завтра, у п'ятницю, 5 червня, в Одесі буде мінлива хмарність, дощів синоптики не обіцяють. Крім того, значно потеплішає вода у морі — її температура сягатиме +20°C.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
Завтра в Одесі буде мінлива хмарність, однак без істотних опадів. Вітер очікується південний, 7-12 м/с. Повітря вночі сягатиме +18...+20°C, однак вдень потеплішає до +25...+27°C. Температура морської води 4 червня прогнозується на рівні +19...+20°C.
Погода на Одещині
На Одеську область також очікує мінлива хмарність, та відсутність опадів. Вітер — південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +15...+20°C, а в світлі часи доби — від +24°C до +29°C. На автошляхах регіону прогнозується добра видимість.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, коли в Україні відчутно потеплішає. А також про те, що синоптики прогнозують досить спекотне літо.
Читайте Новини.LIVE!