Прогноз погоды на завтра в Одессе - что обещают синоптики Гидрометцентра и какой будет температура воды в Черном море

Море в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, в пятницу, 5 июня, в Одессе будет переменная облачность, дождей синоптики не обещают. Кроме того, значительно потеплеет вода в море — ее температура будет достигать +20°C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Завтра в Одессе будет переменная облачность, однако без существенных осадков. Ветер ожидается южный, 7-12 м/с. Воздух ночью будет достигать +18...+20°C, однако днем потеплеет до +25...+27°C. Температура морской воды 4 июня прогнозируется на уровне +19...+20°C.

Погода в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает переменная облачность, и отсутствие осадков. Ветер — южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +15...+20°C, а в светлое время суток — от +24°C до +29°C. На автодорогах региона прогнозируется хорошая видимость.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о том, когда в Украине ощутимо потеплеет. А также о том, что синоптики прогнозируют довольно жаркое лето.