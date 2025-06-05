Прогноз погоды на завтра в Одессе - что обещают синоптики Гидрометцентра и какой будет температура воды в Черном море

Пора собираться на пляж — какая погода будет завтра в Одессе
Завтра, в пятницу, 5 июня, в Одессе будет переменная облачность, дождей синоптики не обещают. Кроме того, значительно потеплеет вода в море — ее температура будет достигать +20°C.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Завтра в Одессе будет переменная облачность, однако без существенных осадков. Ветер ожидается южный, 7-12 м/с. Воздух ночью будет достигать +18...+20°C, однако днем потеплеет до +25...+27°C. Температура морской воды 4 июня прогнозируется на уровне +19...+20°C.
Погода в Одесской области
Одесскую область также ожидает переменная облачность, и отсутствие осадков. Ветер — южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +15...+20°C, а в светлое время суток — от +24°C до +29°C. На автодорогах региона прогнозируется хорошая видимость.
Напомним, недавно мы писали о том, когда в Украине ощутимо потеплеет. А также о том, что синоптики прогнозируют довольно жаркое лето.
Читайте Новини.LIVE!