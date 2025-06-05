Квартира за 2 тысячи долларов в Одессе - как выглядит

Улица Бунина. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе сдают в аренду квартиру за 2000 долларов в месяц. Она имеет несколько санузлов, 360 метров квадратуры и расположена в историческом центре города.

Видео с осмотром квартиры распространяется по соцсетям.

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Квартира за 2000 долларов

В соцсети маклер опубликовал видеообзор квартиры, которая сдается за 2000 долларов в месяц в Одессе. Она находится на улице Нины Строкатой (бывш. Бунина), в нескольких минутах ходьбы от Дерибасовской. Площадь двухэтажных апартаментов — 360 квадратных метров. В наличии: атриум в гостеприимной, собственная сауна, которая находится рядом со спортивным залом с тренажерами, гардеробная и большая гостеприимная. В нескольких комнатах есть отдельные санузлы. Мебели немного, но в одном из помещений есть диван из натуральной кожи. А главное — жилье расположено в историческом центре города вблизи ТЦ "Афины".

"2 тысячи долларов в месяц, думаю что можно и больше. Смотрите сколько спален, техническая часть есть. А санузел даже с окном",— говорит владелец помещения.

Напомним, недавно мы писали о том, сколько необходимо лет экономить, чтобы купить квартиру в Одессе. А также о том, кто в 2025 году может получить жилье от государства.