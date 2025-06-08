Аренда квартир в Одессе 2025 - цены выросли на 29% - аренда квартир в Одессе 2025

Молодые люди в квартире. Фото иллюстративное: freepik

Цены на аренду жилья в Одессе стремительно выросли. Почти на треть подорожали 1-комнатные квартиры, и теперь, что снять жилье в популярных районах нужно отдать до 15 тысяч за "однушку", а за трехкомнатную, вообще, более 33 тысяч гривен. Это существенный рост за последние полгода.

Об этом сообщает агентство недвижимости "Лун".

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Стоимость однокомнатной квартиры в Одессе. Фото: скриншот

Аренда квартиры в Одессе: сколько стоит однокомнатная квартира в Одессе

Согласно порталу, цена аренды выросла на 29%. Теперь владельцы однокомнатных квартир просят 11 000 грн, и это средняя стоимость. Это самое большое подорожание среди всех областных центров.

Для сравнения:

в Днепре аренда выросла на 10%,

в Киеве и Ровно — на 9%,

во Львове и Хмельницком — на 3%,

в Ужгороде — на 1%.

Сколько стоит в Одессе аренда жилья в Одессе

Отметим, что существенное повышение наблюдается и на другие квартиры. Так, двухкомнатная выросла на 45% и сейчас стоит — 16 700 грн. Кроме этого резкий скачок наблюдается и на цены за трехкомнатную — 72%, и сейчас за такое жилье владельцы просят в среднем 31 300 грн.

В каком районе Одессы самое дешевое жилье

Отметим, что цены на аренду в Одессе зависят еще и от района расположения жилья. Так, самая высокая стоимость — в Приморском районе, где за "однушку" в среднем просят 15 000 грн. В Киевском — 9 000 грн, в Хаджибейском — 7 000 грн. А вот самое дешевое жилье сейчас в Пересипском районе, где средняя цена аренды 1-комнатной квартиры составляет 6 500 грн.

Цены на аренду по районам. Фото: скриншот

Напомним, в Одессе сдают в аренду квартиру на 360 м кв. за 2 000 долларов в месяц, она располагается в историческом центре города. Также мы писали, что однокомнатную квартиру в Одессе можно купить за 6 лет активной работы, при этом необходимо получать заработную плату на уровне 22 500 гривен и полностью ее откладывать.