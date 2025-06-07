Продаж 4-кімнатної квартири в Одесі з прохідними кімнатами

Коридор чотирьох кімнатної квартири. Фото: dom.ria

В Одесі виставили на продаж незвичну 4-кімнатну квартиру, де всі кімнати з’єднані в ряд, як у потязі. За задумом продавця, житло підходить під офіс або для бізнесу.

Про це Новини.LIVE дізналися з торгового майданчика для продажу нерухомості dom.ria.

Реклама

Читайте також:

План квартири. Фото: dom.ria

Продаж незвичайної квартири в Одесі

За таку квартиру власник просить 35 999 тисяч доларів. Незвичайність житла в тому, що три з чотирьох кімнат — прохідні. Усі приміщення розташовані одне за одним, як у вагоні.

Вид з квартири у закритий двір. Фото: dom.ria

Одна з кімнат в квартирі. Фото: dom.ria

Квартира розташована на першому поверсі двоповерхового цегляного будинку царських часів. Її загальна площа — 47 кв.м, з яких 26 кв.м — житлові кімнати, а 7 кв.м — кухня.

Кухня у квартирі. Фото: dom.ria

Ванна кімната у квартирі. Фото: dom.ria

В оголошенні вказано, що зроблено капітальний ремонт, є автономне опалення, нові вікна, два окремі входи. Також додається, що раніше житло слугувало офісом. Продавець запевняє: це чудовий варіант для комерційної оренди.

Нагадаємо, одесити, чиї квартири постраждали внаслідок російського удару дрона в ніч проти 1 травня, з понеділка повертаються до своїх осель. Також ми писали, що внаслідок російської атаки на Одещину пошкоджено будівлю храму в Овідіополі, також зазнали руйнувань інші об’єкти селищної інфраструктури.