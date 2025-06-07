Повернення мешканців до будинку після удару дрона в Одесі

Пошкоджений російським дроном будинок в Одесі. Фото: ОМР

Одесити, чиї квартири постраждали внаслідок російського удару дрона в ніч проти 1 травня, поступово повертаються до своїх осель. Першими заселяються мешканці першого підʼїзду. У будівлі завершують стабілізаційні роботи та підключають комунікації.

Про це у суботу, 7 червня, повідомили в Одеській міській раді.

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За інформацією мерії, у понеділок, 9 червня, мешканці першого підʼїзду будинку на вулиці Князя Ярослава Мудрого зможуть повернутися у свої квартири. Конструкція будівлі вже достатньо укріплена, щоб гарантувати безпеку.

До кінця вихідних завершать підключення до водопостачання, електрики та інших комунікацій. Також приберуть залишки будівельного сміття навколо дому.

Коли закінчать укріплення споруди

Роботи з укріплення споруди планують завершити до кінця червня. Заселення другого підʼїзду розпочнеться на початку липня. Виняток — квартири, які найбільше постраждали внаслідок вибуху. Для них розроблять окремий проєкт реконструкції після завершення стабілізації.

У міськраді наголосили, що власники зруйнованих квартир можуть і надалі отримувати компенсацію на оренду житла від Київської районної адміністрації — до моменту повернення у відновлене житло.

Удар по будинку: що відомо

Зазначимо, що внаслідок російського дронового удару в ніч проти 1 травня, удару серйозних пошкоджень зазнав 16-поверховий будинок у Київському районі. У ньому було вибито 205 віконних блоків. Конструкція верхніх поверхів отримала серйозні пошкодження, що загрожувало стабільності всієї будівлі.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Одещину пошкоджено будівлю храму в Овідіополі, також зазнали руйнувань інші об’єкти селищної інфраструктури. Ми повідомляли, що з-під завалів багатоповерхівки Харкова деблокували жінку.