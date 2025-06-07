Возвращение жильцов в дом после удара дрона в Одессе

Поврежденный российским дроном дом в Одессе. Фото: ОГС

Одесситы, чьи квартиры пострадали в результате российского удара дрона в ночь на 1 мая, постепенно возвращаются в свои дома. Первыми заселяются жители первого подъезда. В здании завершают стабилизационные работы и подключают коммуникации.

Об этом в субботу, 7 июня, сообщили в Одесском городском совете.

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Одесситы возвращаются в свои дома

По информации мэрии, в понедельник, 9 июня, жители первого подъезда дома на улице Князя Ярослава Мудрого смогут вернуться в свои квартиры. Конструкция здания уже достаточно укреплена, чтобы гарантировать безопасность.

До конца выходных завершат подключение к водоснабжению, электричеству и другим коммуникациям. Также уберут остатки строительного мусора вокруг дома.

Когда закончат укрепление сооружения

Работы по укреплению сооружения планируют завершить до конца июня. Заселение второго подъезда начнется в начале июля. Исключение — квартиры, которые больше всего пострадали в результате взрыва. Для них разработают отдельный проект реконструкции после завершения стабилизации.

В горсовете отметили, что владельцы разрушенных квартир могут и в дальнейшем получать компенсацию на аренду жилья от Киевской районной администрации — до момента возвращения в восстановленное жилье.

Удар по дому: что известно

Отметим, что в результате российского дронового удара в ночь на 1 мая, удар серьезных повреждений получил 16-этажный дом в Киевском районе. В нем было выбито 205 оконных блоков. Конструкция верхних этажей получила серьезные повреждения, что угрожало стабильности всего здания.

Напомним, в результате российской атаки в Одесской области повреждено здание храма в Овидиополе, также подверглись разрушениям другие объекты поселковой инфраструктуры. Мы сообщали, что из-под завалов многоэтажки Харькова деблокировали женщину.