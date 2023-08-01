Де в Одесі ремонтують дороги станом на 1 серпня

Комунальники ремонтують дороги. Фото: КП "Міські дороги"

Сьогодні, 1 серпня, в Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, на яких ділянках вулиць не слід паркувати авто та де може бути ускладнений рух транспорту.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

Читайте також:

Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:

Французький бульвар,

вул. Академічна,

вул. Балківська — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;

вул. Залізнична — очищення лотків, канав;

вул. От. Головатого/вул. Балківська (міст Пересип) — ремонт дощоприймача;

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них — це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.

Цікаво водіям та пасажирам

В Одесі міський громадський транспорт змінив схему руху. Йдеться про два трамвайних маршрути: № 7 та № 27. Як курсуватимуть трамваї — читайте в матеріалі.

В Україні значно зростає кількість ДТП через провину пішоходів, зокрема дітей. Менше ніж за пів року кількість оформлених протоколів через порушення ПДР сягнула майже такого ж показника, як за 2022 рік.

Нагадаємо, в Одесі встановили тариф на паркування. Відтак автовласники матимуть змогу заплатити у три різні способи: погодинно, за місяць та за рік. Скільки коштуватиме паркування — читайте в матеріалі.