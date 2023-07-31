В Одесі два трамваї змінили схему руху: про які маршрути йдеться

Трамвай в Одесі. Фото: КП "Одесміськелектротранс"

В Одесі міський громадський транспорт змінив схему руху. Йдеться про про два трамвайних маршрути: № 7 та № 27.

Про це повідомляє КП "Одесміськелектротранс".

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Схема руху трамвая №27

Трамвай №27 курсуватиме від зупинки "Люстдорф" до зупинки "Рибний порт". Інтервал руху становитиме 16 хвилин. Загалом за новою схемою буде сім зупинок:

"Люстдорф"

санаторій ім. Іванова

селище Комунарів

Підстанція

Любительський причал

Пивзавод

Рибний порт

Схема руху трамвая № 27. Фото: КП "Одесміськелектротранс"

Трамвай №7 змінив кінцеву зупинку

Трамвайний маршрут №7 подовжено до зупинки "Люстдорф" 16 (станція). Починатиме свій рух трамвай від зупинки Паустовського. Його протяжність руху 33,2 км. Загалом, аби проїхати від зупинки Паустовського до "Люстдорфу" знадобиться 2 год. 20 хв. Інтервал руху становитиме 8 хвилин.

Схема руху трамвая № 7. Фото: КП "Одесміськелектротранс"

Вартість проїзду

Наразі проїзд в одеському громадському електротранспорті коштує 8 грн при оплаті готівкою та 7 грн — за допомогою смартфона. При оплаті Приват-24 слід просканувати QR-код, який є в тролейбусах і трамваях.

Якщо ви обрали оплату застосунком Транспод, то слід заздалегідь завантажити його у свій смартфон. Квиток треба прикласти до валідатора біля водія, не забувайте для цього вмикати блютуз.

Також у підприємстві "Одесміськелектротранс" діє акція для пасажирів: якщо оплачувати проїзд у міському транспорті через QR-код, можна виграти призи. ПриватБанк оголосив про акції "На транспорті катайте — 50% кешбеку забирайте".

Нагадаємо, в Одесі розпочато проєкт "Оновлення рухомого складу Комунального підприємства "Одесміськелектротранс" з метою забезпечення сучасних та екологічних транспортних засобів для міста. В рамках проєкту планується придбання 30 нових електробусів, а також станцій підзарядки загальною вартістю 13 млн євро.