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В Одессе два трамвая изменили схему движения: о каких маршрутах идет речь

31 июля 2023 10:21
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе два трамвая изменили схему движения: о каких маршрутах идет речь
Трамвай в Одессе. Фото: КП "Одесгорэлектротранс"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе городской общественный транспорт сменил схему движения. Речь идет о двух трамвайных маршрутах: №7 и №27.

Об этом сообщает КП "Одесгорэлектротранс".

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Схема движения трамвая №27

Трамвай №27 будет курсировать от остановки "Люстдорф" до остановки "Рыбный порт". Интервал движения составит 16 минут. В общей сложности по новой схеме будет семь остановок:

  • "Люстдорф"
  • санаторий им. Иванова
  • поселок Коммунаров
  • Подстанция
  • Любительский причал
  • Пивзавод
  • Рыбный порт
Схема движения трамвая № 27. Фото: КП "Одесгорэлектротранс"
Схема движения трамвая № 27. Фото: КП "Одесгорэлектротранс"

Трамвай №7 сменил конечную остановку

Трамвайный маршрут №7 продлен до остановки "Люстдорф" 16 (станция). Начнет свое движение трамвай с остановки Паустовского. Его протяженность движения 33,2 км. В общем, чтобы проехать от остановки Паустовского до "Люстдорфа" понадобится 2 часа. 20 мин. Интервал движения составит 8 минут.

Схема движения трамвая № 7. Фото: КП "Одесгорэлектротранс"
Схема движения трамвая № 7. Фото: КП "Одесгорэлектротранс"

Стоимость проезда

Проезд в одесском общественном электротранспорте стоит 8 грн при оплате наличными и 7 грн — с помощью смартфона. При оплате Приват-24 следует просканировать QR-код, имеющийся в троллейбусах и трамваях.

Если вы выбрали оплату приложением Транспод, следует предварительно загрузить его в свой смартфон. Билет нужно приложить к валидатору у водителя, не забывайте для этого включать блютуз.

Также в предприятии "Одесгорэлектротранс" действует акция для пассажиров: если оплачивать проезд в городском транспорте через QR-код, можно выиграть призы. ПриватБанк объявил об акциях "На транспорте катайте — 50% кэшбека забирайте".

Напомним, в Одессе начат проект "Обновление подвижного состава Коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс" с целью обеспечения современных и экологических транспортных средств для города. В рамках проекта планируется приобретение 30 новых электробусов , а также станций подзарядки общей стоимостью 13 млн евро.

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