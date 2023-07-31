В Одессе два трамвая изменили схему движения: о каких маршрутах идет речь

Трамвай в Одессе. Фото: КП "Одесгорэлектротранс"

В Одессе городской общественный транспорт сменил схему движения. Речь идет о двух трамвайных маршрутах: №7 и №27.

Об этом сообщает КП "Одесгорэлектротранс".

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Схема движения трамвая №27

Трамвай №27 будет курсировать от остановки "Люстдорф" до остановки "Рыбный порт". Интервал движения составит 16 минут. В общей сложности по новой схеме будет семь остановок:

"Люстдорф"

санаторий им. Иванова

поселок Коммунаров

Подстанция

Любительский причал

Пивзавод

Рыбный порт

Схема движения трамвая № 27. Фото: КП "Одесгорэлектротранс"

Трамвай №7 сменил конечную остановку

Трамвайный маршрут №7 продлен до остановки "Люстдорф" 16 (станция). Начнет свое движение трамвай с остановки Паустовского. Его протяженность движения 33,2 км. В общем, чтобы проехать от остановки Паустовского до "Люстдорфа" понадобится 2 часа. 20 мин. Интервал движения составит 8 минут.

Схема движения трамвая № 7. Фото: КП "Одесгорэлектротранс"

Стоимость проезда

Проезд в одесском общественном электротранспорте стоит 8 грн при оплате наличными и 7 грн — с помощью смартфона. При оплате Приват-24 следует просканировать QR-код, имеющийся в троллейбусах и трамваях.

Если вы выбрали оплату приложением Транспод, следует предварительно загрузить его в свой смартфон. Билет нужно приложить к валидатору у водителя, не забывайте для этого включать блютуз.

Также в предприятии "Одесгорэлектротранс" действует акция для пассажиров: если оплачивать проезд в городском транспорте через QR-код, можно выиграть призы. ПриватБанк объявил об акциях "На транспорте катайте — 50% кэшбека забирайте".

Напомним, в Одессе начат проект "Обновление подвижного состава Коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс" с целью обеспечения современных и экологических транспортных средств для города. В рамках проекта планируется приобретение 30 новых электробусов , а также станций подзарядки общей стоимостью 13 млн евро.