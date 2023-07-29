В Одесі тимчасово скоротили маршрут деяких трамваїв

Міський громадський транспорт в Одесі. Фото: google.com

Сьогодні, 29 липня, в Одесі частково зміниться рух електротранспорту. Це пов'язано з пошкодженням мережі та аварійних робіт водоканалу.

Про це повідомляє пресслужба КП "Одесміськелектротранс"

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У повідомленні йдеться, що у Київському районі міста дещо ускладений рух, тому частина трамваїв тимчасово змінює маршрут.

Які маршрути змінилися

маршрут №7 працює до 2-ї станції Люстдорфської дороги;

маршрут №27 — між Рибпортом та 11 станцією Люстдорфської дороги;

маршрут №13 тимчасово не курсує.

Вартість проїзду

Наразі проїзд в одеському громадському електротранспорті коштує 8 грн при оплаті готівкою та 7 грн — за допомогою смартфона. При оплаті Приват-24 слід просканувати QR-код, який є в тролейбусах і трамваях.

Якщо ви обрали оплату застосунком Транспод, то слід заздалегідь завантажити його у свій смартфон. Квиток треба прикласти до валідатора біля водія, не забувайте для цього вмикати блютуз.

Також у підприємстві "Одесміськелектротранс" діє акція для пасажирів: якщо оплачувати проїзд у міському транспорті через QR-код, можна виграти призи. ПриватБанк оголосив про акції "На транспорті катайте — 50% кешбеку забирайте".

Нагадаємо, в Одесі розпочато проєкт "Оновлення рухомого складу Комунального підприємства "Одесміськелектротранс" з метою забезпечення сучасних та екологічних транспортних засобів для міста. В рамках проєкту планується придбання 30 нових електробусів, а також станцій підзарядки загальною вартістю 13 млн євро.