В Одесі змінено рух двох трамваїв: схема маршруту

Міський громадський транспорт в Одесі. Фото: google

В Одесі через технічні причини тимчасово змінено маршрут двох трамваїв. Час повернення до звичного курсу поки не повідомляють.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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Зміни в маршруті

Трамвайний маршрут №7 буде працювати на ділянці від 11-ї станції Люстдорфської дороги до Тираспольської площі, а також від вулиці Паустовського до вулиці Одарія.

Трамвайний маршрут №12 функціонує від Тираспольської площі до Херсонського скверу.

Вартість проїзду

Наразі проїзд в одеському громадському електротранспорті коштує 8 грн при оплаті готівкою та 7 грн — за допомогою смартфона. При оплаті Приват-24 слід просканувати QR-код, який є в тролейбусах і трамваях.

Якщо ви обрали оплату застосунком "Транспод", то слід заздалегідь завантажити його у свій смартфон. Квиток треба прикласти до валідатора біля водія, не забувайте для цього вмикати блютуз.

Також зазначимо, що у підприємстві "Одесміськелектротранс" діє акція для пасажирів: якщо оплачувати проїзд у міському транспорті через QR-код, можна виграти призи. ПриватБанк оголосив про акції "На транспорті катайте — 50% кешбеку забирайте".

Нагадаємо, довгоочікуване будівництво ліній для трамвайних маршрутів № 18 та 19 вже на завершальному етапі. Втім побудувати останні 25% колій поки що заважає будівництво. Новини.LIVE розбирались, чи можливо безпечно запустити маршрут громадського транспорту.

Нещодавно стало відомо про зсув узвозу Маринеско, це може призвести до зупинки курсування трамвайного маршруту "Північ-Південь". Депутати зв’язують це із будівництвом, яке відбувається поруч. Втім вже новий заступник Труханова повідомив про виділення понад мільйона гривень на детальну експертизу.