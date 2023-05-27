В Одессе изменено движение двух трамваев: схема маршрута

Городской общественный транспорт в Одессе. Фото: google

В Одессе по техническим причинам временно изменен маршрут двух трамваев. Время возвращения к обычному курсу пока не сообщают.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.

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Изменения в маршруте

Трамвайный маршрут №7 будет работать на участке от 11 станции Люстдорфской дороги до Тираспольской площади, а также от улицы Паустовского до улицы Одария.

Трамвайный маршрут №12 функционирует от Тираспольской площади до Херсонского сквера.

Стоимость проезда

Проезд в одесском общественном электротранспорте стоит 8 грн при оплате наличными и 7 грн — с помощью смартфона. При оплате Приват-24 следует просканировать QR-код, имеющийся в троллейбусах и трамваях.

Если вы выбрали оплату приложением "Транспод", следует предварительно загрузить его в свой смартфон. Билет нужно приложить к валидатору у водителя, не забывайте для этого включать блютуз.

Также отметим, что в предприятии "Одесгорэлектротранс" действует акция для пассажиров: если оплачивать проезд в городском транспорте через QR-код, можно выиграть призы. ПриватБанк объявил об акциях "На транспорте катайте — 50% кэшбека забирайте".

Напомним, долгожданное строительство линий для трамвайных маршрутов №18 и 19 уже на завершающем этапе. Впрочем, построить последние 25% путей пока мешает строительство. Новини.LIVE разбирались, возможно ли безопасно запустить маршрут общественного транспорта.

Недавно стало известно о смещении спуска Маринеско, это может привести к остановке курсирования трамвайного маршрута "Север-Юг". Депутаты связывают это со строительством, которое проходит рядом. Впрочем, уже новый заместитель Труханова сообщил о выделении более миллиона гривен на детальную экспертизу.