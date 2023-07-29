В Одессе временно сократили маршрут некоторых трамваев

Городской общественный транспорт в Одессе. Фото: google.com

Сегодня, 29 июля, в Одессе частично изменится движение электротранспорта. Это связано с повреждением сети аварийных работ водоканала.

Об этом сообщает пресс-служба КП "Одесгорэлектротранс".

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В сообщении говорится, что в Киевском районе города несколько затруднено движение, поэтому часть трамваев временно меняет маршрут.

Какие маршруты изменились

маршрут №7 работает до 2-й станции Люстдорфской дороги;

маршрут №27 — между Рыбпортом и 11 станцией Люстдорфской дороги;

маршрут №13 временно не курсирует.

Стоимость проезда

Проезд в одесском общественном электротранспорте стоит 8 грн при оплате наличными и 7 грн — с помощью смартфона. При оплате Приват-24 следует просканировать QR-код, имеющийся в троллейбусах и трамваях.

Если вы выбрали оплату приложением Транспод, следует предварительно загрузить его в свой смартфон. Билет нужно приложить к валидатору у водителя, не забывайте для этого включать блютуз.

Также в предприятии "Одесгорэлектротранс" действует акция для пассажиров: если оплачивать проезд в городском транспорте через QR-код, можно выиграть призы. ПриватБанк объявил об акциях "На транспорте катайте — 50% кэшбека забирайте".

Напомним, в Одессе начат проект "Обновление подвижного состава Коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс" с целью обеспечения современных и экологических транспортных средств для города". В рамках проекта планируется приобретение 30 новых электробусов, а также станций подзарядки общей стоимостью 13 млн евро.