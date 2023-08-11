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Де в Одесі ремонтують дороги станом на 11 серпня

11 серпня 2023 12:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Де в Одесі ремонтують дороги станом на 11 серпня
Комунальники ремонтують дороги. Фото: КП "Міські дороги"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 11 серпня, в Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, на яких ділянках вулиць не слід паркувати авто та де може бути ускладнений рух транспорту.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях: 

  • вул. Пушкінська/вул. Пантелеймонівська, 
  • вул. Пушкінська/вул. Єврейська — ремонт дощоприймача; 
  • вул. Балківська (від автовокзалу до вул. Заньковецька) — очищення дощоприймачів, промивка рукавів; 
  • Румунський канал — очищення канав, лотків.

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них — це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.

Комунальники працюють на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"
Комунальники працюють на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"

Цікаво водіям 

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