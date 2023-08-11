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Где в Одессе ремонтируют дороги по состоянию на 11 августа

11 августа 2023 12:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Где в Одессе ремонтируют дороги по состоянию на 11 августа
Коммунальщики ремонтируют дороги. Фото: КП "Городские дороги"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 11 августа, в Одессе проводятся ремонтные и очистные работы в разных районах города. Водителей предупреждают, на каких участках улиц не следует парковать авто и где может быть затруднено движение транспорта.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.

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Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

  • ул. Пушкинская/ул. Пантелеймоновская,
  • ул. Пушкинская/ул. Еврейская — ремонт дождеприемника;
  • ул. Балковская (от автовокзала до ул. Заньковецкая) — очистка дождеприемников, промывка рукавов;
  • Румынский канал — очистка канав, лотков.

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним — это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.

Коммунальщики работают на дорогах Одессы. Фото: КП "Городские дороги"
Коммунальщики работают на дорогах Одессы. Фото: КП "Городские дороги"

Интересно водителям

На сегодня, 11 августа, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

С 11 августа на автомобильных дорогах страны приступят к работе еще 50 комплексов автоматической фиксации правонарушений. Общее количество камер с сегодняшнего дня будет 215. Где они расположены читайте в материале.

В Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры приступили к реформированию отрасли международных пассажирских перевозок. В этом направлении в первую очередь кипит работа над составлением перечня международных автобусных маршрутов.

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