Де в Одесі ремонтують дороги станом на 15 серпня
Сьогодні, 15 серпня, в Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, на яких ділянках вулиць не слід паркувати авто та де може бути ускладнений рух транспорту.
Про це повідомляє Департамент міського господарства.
Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:
- вул. М. Арнаутська,
- Люстдорфська дорога (від вул. Бреуса до 1 ст. Люстдорфської дороги) – очищення дощоприймачів, промивка рукавів;
- вул. Пушкінська/вул. Грецька,
- вул. Пушкінська/вул. Ланжеронівська — ремонт дощоприймачів;
- Румунський канал — очищення канав, лотків.
"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них — це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.
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