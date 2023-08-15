Где в Одессе ремонтируют дороги по состоянию на 15 августа
Сегодня, 15 августа, в Одессе проводятся ремонтные и очистные работы в разных районах города. Водителей предупреждают, на каких участках улиц не следует парковать авто и где может быть затруднено движение транспорта.
Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.
Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:
- ул. М. Арнаутская,
- Люстдорфская дорога (от ул. Бреуса до 1 ст. Люстдорфской дороги) — очищение дождеприемников, промывка рукавов;
- ул. Пушкинская/ул. Греческий,
- ул. Пушкинская/ул. Ланжероновская — ремонт дождеприемников;
- Румынский канал — очистка канав, лотков.
"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним — это усложняет работу спецтехники", - говорится в сообщении.
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