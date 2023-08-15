Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Где в Одессе ремонтируют дороги по состоянию на 15 августа arrow

Где в Одессе ремонтируют дороги по состоянию на 15 августа

15 августа 2023 11:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Где в Одессе ремонтируют дороги по состоянию на 15 августа
Коммунальщики ремонтируют дороги. Фото: КП "Городские дороги"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 15 августа, в Одессе проводятся ремонтные и очистные работы в разных районах города. Водителей предупреждают, на каких участках улиц не следует парковать авто и где может быть затруднено движение транспорта.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.

Читайте также:

Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

  • ул. М. Арнаутская,
  • Люстдорфская дорога (от ул. Бреуса до 1 ст. Люстдорфской дороги) — очищение дождеприемников, промывка рукавов;
  • ул. Пушкинская/ул. Греческий,
  • ул. Пушкинская/ул. Ланжероновская — ремонт дождеприемников;
  • Румынский канал — очистка канав, лотков.

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним — это усложняет работу спецтехники", - говорится в сообщении.

Коммунальщики работают на дорогах Одессы. Фото: КП "Городские дороги"
Коммунальщики работают на дорогах Одессы. Фото: КП "Городские дороги"

Интересно водителям

На сегодня, 15 августа, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

С 11 августа на автомобильных дорогах страны приступили к работе еще 50 комплексов автоматической фиксации правонарушений. Общее количество камер с сегодняшнего дня будет 215. Где они расположены, читайте в материале.

В Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры приступили к реформированию отрасли международных пассажирских перевозок. В этом направлении в первую очередь кипит работа над составлением перечня международных автобусных маршрутов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

Собрать ребенка в школу в 2023 и не влезть в долги: полный список и цены

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз