Де в Одесі ремонтують дороги станом на 16 серпня

Комунальники ремонтують дороги. Фото: КП "Міські дороги"

Сьогодні, 16 серпня, в Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, на яких ділянках вулиць не слід паркувати авто та де може бути ускладнений рух транспорту.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:

вул. В. Арнаутська;

Люстдорфська дорога (Артилерійська) — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;

вул. С. Палія — ремонт дощоприймачів;

Румунський канал — очищення канав, лотків.

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них — це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.

Комунальники працюють на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"

Цікаво водіям

Станом на сьогодні, 16 серпня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

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