Де в Одесі ремонтують дороги станом на 16 серпня
Сьогодні, 16 серпня, в Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, на яких ділянках вулиць не слід паркувати авто та де може бути ускладнений рух транспорту.
Про це повідомляє Департамент міського господарства.
Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:
- вул. В. Арнаутська;
- Люстдорфська дорога (Артилерійська) — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;
- вул. С. Палія — ремонт дощоприймачів;
- Румунський канал — очищення канав, лотків.
"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них — це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.
Цікаво водіям
Станом на сьогодні, 16 серпня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.
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З 11 серпня на автомобільних дорогах країни розпочали роботу ще 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень. Загальна кількість камер від сьогодні буде 215. Де вони розташовані, читайте в матеріалі.