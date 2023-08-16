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Где в Одессе ремонтируют дороги по состоянию на 16 августа

16 августа 2023 11:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Где в Одессе ремонтируют дороги по состоянию на 16 августа
Коммунальщики ремонтируют дороги. Фото: КП "Городские дороги"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 16 августа, в Одессе проводятся ремонтные и очистные работы в разных районах города. Водителей предупреждают, на каких участках улиц не следует парковать авто и где может быть затруднено движение транспорта.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.

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Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

  • ул. В. Арнаутская;
  • Люстдорфская дорога (Артиллерийская) — очищение дождеприемников, промывка рукавов;
  • ул. С. Палия — ремонт дождеприемников;
  • Румынский канал — очистка канав, лотков.

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним — это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.

Коммунальщики работают на дорогах Одессы. Фото: КП "Городские дороги"
Коммунальщики работают на дорогах Одессы. Фото: КП "Городские дороги"

Интересно водителям

На сегодня, 16 августа, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Отметим, ранее мы публиковали рейтинг самых надежных японских автомобилей. Также представляли ТОП-3 лучших подержанных 7-местных авто в 2023 году.

С 11 августа на автомобильных дорогах страны приступили к работе еще 50 комплексов автоматической фиксации правонарушений. Общее количество камер с сегодняшнего дня будет 215. Где они расположены, читайте в материале.

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