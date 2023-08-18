Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Де в Одесі ремонтують дороги станом на 18 серпня arrow

Де в Одесі ремонтують дороги станом на 18 серпня

18 серпня 2023 11:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Де в Одесі ремонтують дороги станом на 18 серпня
Комунальники ремонтують дороги. Фото: КП "Міські дороги"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 18 серпня, в Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, на яких ділянках вулиць не слід паркувати авто та де може бути ускладнений рух транспорту.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

Читайте також:

Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях: 

  • вул. Канатна — очищення дощоприймачів, промивка рукавів; 
  • вул. Водопровідна/вул. Басейна — встановлення антивандальної решітки; 
  • Румунський канал — очищення канав.

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них — це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.

Комунальники працюють на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"
Комунальники працюють на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"

Цікаво водіям 

Станом на сьогодні, 18 серпня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску. 

Зазначимо, раніше ми публікували рейтинг найнадійніших японських авто. Також представляли ТОП-3 найкращих вживаних 7-місних авто у 2023 році.

 За перший тиждень функціонування онлайн-послуг сервісних центрів МВС з вибору та бронювання автомобільних номерів, ними скористалися понад 1300 разів. Обрати номери державної реєстрації для авто можна в електронному кабінеті водія.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

День Незалежності України. Історія першого українського корабля у Криму

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз