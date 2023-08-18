Где в Одессе ремонтируют дороги по состоянию на 18 августа

Коммунальщики ремонтируют дороги. Фото: КП "Городские дороги"

Сегодня, 18 августа, в Одессе проводятся ремонтные и очистные работы в разных районах города. Водителей предупреждают, на каких участках улиц не следует парковать авто и где может быть затруднено движение транспорта.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.

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Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

ул. Канатная — очистка дождеприемников, промывка рукавов;

ул. Водопроводная/ул. Бассейна — установка антивандальной решетки;

Румынский канал — очищение канав.

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним — это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.

Коммунальщики работают на дорогах Одессы. Фото: КП "Городские дороги"

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