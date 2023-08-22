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Де в Одесі ремонтують дороги станом на 22 серпня

22 серпня 2023 10:50
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Анна Мурадова
Редактор
Де в Одесі ремонтують дороги станом на 22 серпня
Ремонтні роботи в Одесі. Фото: КП "Міські дороги"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 22 серпня, в Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, на яких ділянках вулиць не слід паркувати авто та де може бути ускладнений рух транспорту.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях: 

  • вул. Польська; 
  • вул. Осипова;
  • пр-т Гагаріна — очищення дощоприймачів, промивка рукавів; 
  • пр-т Гагаріна — очищення колектору; 
  • пл. Мічуріна — очищення каналу.

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них — це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.

Комунальники працюють на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"
Комунальники працюють на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"

Цікаво водіям 

Станом на сьогодні, 22 серпня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску. 

Зазначимо, в американського автовиробника Tesla стався масштабний витік інформації: було викрадено особисту інформацію понад 75 тисяч осіб. Це і клієнти, і  співробітники компанії. А звинувачують у цьому двох колишніх співробітників.

Останнім часом поліцейські в Україні почали виписувати водіям штраф за тріщини у лобовому склі. Чи правомірні дії правоохоронців у такому випадку — читайте в матеріалі

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