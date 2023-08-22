Где в Одессе ремонтируют дороги по состоянию на 22 августа
Сегодня, 22 августа, в Одессе проводятся ремонтные и очистные работы в разных районах города. Водителей предупреждают, на каких участках улиц не следует парковать авто и где может быть затруднено движение транспорта.
Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.
Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:
- ул. Польский;
- ул. Осипова;
- пр-т Гагарина — очищение дождеприемников, промывка рукавов;
- пр-т Гагарина — очистка коллектора;
- пл. Мичурина — очищение канала.
"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним — это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.
Интересно водителям
На сегодня, 22 августа, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Отметим, у американского автопроизводителя Tesla произошла масштабная утечка информации: была похищена личная информация более 75 тысяч человек. Это и клиенты, и сотрудники компании. А обвиняют в этом двух бывших сотрудников.
В последнее время полицейские в Украине начали выписывать водителям штраф за трещины в лобовом стекле. Правомерны ли действия правоохранителей в таком случае — читайте в материале.