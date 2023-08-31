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Де в Одесі можуть бути затори: причини

31 серпня 2023 11:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі триває ремонт доріг
Комунальники працюють на дорогах міста. Фото: ЖКГ Одеса
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 31 серпня, комунальники працюють на дорогах міста. На деяких ділянках може бути ускладнено рух автомобілем, тож радимо ретельно обрати маршрут.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях: 

  • вул. Прохоровська, просп. Гагаріна — очищення дощоприймачів та промивка рукавів;

  • вул. Локомотивна — очищення каналу;

  • просп. Гагаріна — очищення колектору.

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться у повідомленні комунальників.

До уваги водіїв

Нагадаємо, щоб претенденти могли заздалегідь підготуватися до практичного іспиту на отримання водійських прав, ГСЦ МВС оприлюднив актуальні схеми маршрутів. Вони погоджені з місцевими військовими адміністраціями, а деякі з них оновили.

Також ми писали, що з 2023 року водії електричних самокатів визнані повноцінними учасниками дорожнього руху разом з усіма відповідними правами та обов'язками. Втім, на державному рівні досі не затверджені спеціальні правила для електросамокатників.

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