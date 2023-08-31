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Где в Одессе могут быть пробки: причины

31 августа 2023 11:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе идет ремонт дорог
Коммунальщики работают на дорогах города. Фото: ЖКХ Одесса
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 31 августа, коммунальщики работают на дорогах города. На некоторых участках может быть затруднено движение на автомобиле, поэтому советуем тщательно выбрать маршрут.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.

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Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

  • ул. Прохоровская, просп. Гагарина — очистка дождеприемников и промывка рукавов;

  • ул. Локомотивная — очистка канала;

  • просп. Гагарина — очистка коллектора.

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним, это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении коммунальщиков.

К сведению водителей

Напомним, чтобы претенденты могли заранее подготовиться к практическому экзамену на получение водительских прав, ГСЦ МВД обнародовало актуальные схемы маршрутов. Они согласованы с местными военными администрациями, а некоторые обновили.

Также мы писали, что с 2023 года водители электрических самокатов признаны полноценными участниками дорожного движения вместе со всеми соответствующими правами и обязанностями. Впрочем, на государственном уровне до сих пор не утверждены специальные правила для электросамокатчиков.

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