Де в Одесі ремонтують дороги станом на 8 серпня

Комунальники ремонтують дороги. Фото: КП "Міські дороги"

Сьогодні, 8 серпня, в Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, на яких ділянках вулиць не слід паркувати авто та де може бути ускладнений рух транспорту.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:

вул. Середньофонтанська — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;

вул. Середньофонтанська — очищення колектору;

вул. Троїцька, 11 — ремонт рукава дощоприймача.

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них — це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.

Комунальники ремонтують дороги. Фото: КП "Міські дороги"

Цікаво водіям

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