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Де в Одесі ремонтують дороги станом на 8 серпня

8 серпня 2023 10:50
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Анна Мурадова
Редактор
Де в Одесі ремонтують дороги станом на 8 серпня
Комунальники ремонтують дороги. Фото: КП "Міські дороги"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 8 серпня, в Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, на яких ділянках вулиць не слід паркувати авто та де може бути ускладнений рух транспорту.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях: 

  • вул. Середньофонтанська — очищення дощоприймачів, промивка рукавів; 
  • вул. Середньофонтанська — очищення колектору; 
  • вул. Троїцька, 11 — ремонт рукава дощоприймача.

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них — це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.

Комунальники ремонтують дороги. Фото:
Комунальники ремонтують дороги. Фото: КП "Міські дороги"

Цікаво водіям 

Станом на сьогодні, 8 серпня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску. 

В Україні значно зростає кількість ДТП через провину пішоходів, зокрема дітей. Менше ніж за пів року кількість оформлених протоколів через порушення ПДР сягнула майже такого ж показника, як за 2022 рік. 

Нагадаємо, в Одесі встановили тариф на паркування. Відтак автовласники матимуть змогу заплатити у три різні способи: погодинно, за місяць та за рік. Скільки коштуватиме паркування — читайте в матеріалі.

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