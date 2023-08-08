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Где в Одессе ремонтируют дороги по состоянию на 8 августа

8 августа 2023 10:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Где в Одессе ремонтируют дороги по состоянию на 8 августа
Коммунальщики ремонтируют дороги. Фото: КП "Городские дороги"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 8 августа, в Одессе проводятся ремонтные и очистные работы в разных районах города. Водителей предупреждают, на каких участках улиц не следует парковать авто и где может быть затруднено движение транспорта.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.

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Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

  • ул. Среднефонтанская — очистка дождеприемников, промывка рукавов;
  • ул. Среднефонтанская — очистка коллектора;
  • ул. Троицкая, 11 — ремонт рукава дождеприемника.

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним — это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.

Коммунальщики ремонтируют дороги. Фото:
Коммунальщики ремонтируют дороги. Фото: КП "Городские дороги"

Интересно водителям

На сегодня, 8 августа, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

В Украине значительно растет количество ДТП из-за вины пешеходов, в том числе детей. Менее чем за полгода количество оформленных протоколов из-за нарушений ПДД достигло почти такого же показателя, как за 2022 год.

Напомним, в Одессе установили тариф на парковку. Следовательно, автовладельцы смогут заплатить в три разных способа: почасово, за месяц и за год. Сколько будет стоить парковка — читайте в материале.

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