Допомога перед зимою: хто на Одещині може отримати підтримку

Жителі Одещини зможуть отримати допомогу, аби пережити зиму. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Одеська область готується до підтримки вразливих категорій населення перед опалювальним сезоном. Так, понад 120 тисяч осіб, котрі проживають на території регіону, отримають матеріальну допомогу.

Про це під час брифінгу в Одесі заявила віце-прем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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В Одеській області близько 120 тисяч осіб потребують особливої уваги та допомоги, адже відносяться до вразливих категорій населення. Серед них — 40 тисяч становлять внутрішньо переміщені особи (ВПО).

"Ці люди потребують допомоги в різних формах: продовольство, медичні засоби, мобільні сервіси та, звичайно, фінансова підтримка. Ми зобов'язалися координувати таку допомогу спільно з обласною військовою адміністрацією та міжнародними партнерами", – заявила Ірина Верещук.

Віце-прем'єр підкреслила, що результатом цієї координації мають стати конкретні грошові виплати для вразливих категорій населення у визначених територіальних громадах. Зокрема, вона зазначила про участь таких організацій, як "Карітас" та "Кластер Житла", які беруть на себе зобов'язання щодо підтримки постраждалих мешканців Одещини.

"Ми прагнемо уникнути проблем, з якими стикалися минулого року під час опалювального сезону, коли частина населення не встигла отримати обіцяні кошти, субсидії та інші форми допомоги. Цього року процес йде під суворим контролем, і я впевнена, що все буде зроблено вчасно", – додала Ірина Верещук.