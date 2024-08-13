Допомога перед зимою: хто на Одещині може отримати підтримку

Деякі категорії жителів Одещини отримають допомогу перед опалювальним сезоном
Одеська область готується до підтримки вразливих категорій населення перед опалювальним сезоном. Так, понад 120 тисяч осіб, котрі проживають на території регіону, отримають матеріальну допомогу.
Про це під час брифінгу в Одесі заявила віце-прем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
В Одеській області близько 120 тисяч осіб потребують особливої уваги та допомоги, адже відносяться до вразливих категорій населення. Серед них — 40 тисяч становлять внутрішньо переміщені особи (ВПО).
"Ці люди потребують допомоги в різних формах: продовольство, медичні засоби, мобільні сервіси та, звичайно, фінансова підтримка. Ми зобов'язалися координувати таку допомогу спільно з обласною військовою адміністрацією та міжнародними партнерами", – заявила Ірина Верещук.
Віце-прем'єр підкреслила, що результатом цієї координації мають стати конкретні грошові виплати для вразливих категорій населення у визначених територіальних громадах. Зокрема, вона зазначила про участь таких організацій, як "Карітас" та "Кластер Житла", які беруть на себе зобов'язання щодо підтримки постраждалих мешканців Одещини.
"Ми прагнемо уникнути проблем, з якими стикалися минулого року під час опалювального сезону, коли частина населення не встигла отримати обіцяні кошти, субсидії та інші форми допомоги. Цього року процес йде під суворим контролем, і я впевнена, що все буде зроблено вчасно", – додала Ірина Верещук.
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