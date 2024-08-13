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Некоторые категории жителей Одесской области получат помощь перед отопительным сезоном

13 августа 2024 18:57
Верзилова Єлизавета - редактор
Помощь перед зимой: кто в Одесской области может получить поддержку
Жители Одесской области смогут получить помощь, чтобы пережить зиму. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
Верзилова Єлизавета - редактор

Одесская область готовится к поддержке уязвимых категорий населения перед отопительным сезоном. Так, более 120 тысяч человек, проживающих на территории региона, получат материальную помощь.

Об этом во время брифинга в Одессе заявила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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В Одесской области около 120 тысяч человек нуждаются в особом внимании и помощи, ведь относятся к уязвимым категориям населения. Среди них 40 тысяч составляют внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

"Эти люди нуждаются в помощи в разных формах: продовольствие, медицинские средства, мобильные сервисы и, конечно, финансовая поддержка. Мы обязались координировать такую помощь совместно с областной военной администрацией и международными партнерами", — заявила Ирина Верещук.

Вице-премьер подчеркнула, что результатом этой координации должны стать конкретные денежные выплаты для уязвимых категорий населения в определенных территориальных общинах. В частности, она отметила участие таких организаций, как "Каритас" и "Кластер Жилья", которые берут на себя обязательства по поддержке пострадавших жителей Одесчины.

"Мы стремимся избежать проблем, с которыми сталкивались в прошлом году во время отопительного сезона, когда часть населения не успела получить обещанные средства, субсидии и другие формы помощи. В этом году процесс идет под строгим контролем, и я уверена, что все будет сделано вовремя", — добавила Ирина Верещук.

Ирина Верещук в Одессе
Ирина Верещук о помощи жителям Одесской области. Фото: Новини.LIVE

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