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Деякі одесити сьогодні залишаться без води (адреса)

10 листопада 2023 12:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Відключення води в Одесі 10 листопада
У крані відсутня вода. Фото: Pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 10 листопада, сотні одеситів залишилися без водопостачання через ремонтно-аварійні роботи. Воду містянам планують повернути до 19:00, проте час може змінюватися. 

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де плануються відключення

  • бул. Італійський — усі будинки;
  • вул. Семена палія, 88-90;
  • вул. Чорноморського козацтва — усі будинки;
  • вул. Одарія — усі будинки;
  • вул. Пересипська 2, 2А, 3, 5, 7А;
  • вул. Балтська дорога — усі будинки;
    вул. Розкидайлівська — усі будинки;
  • вул. Балківська, 54;
  • пров. Санаторний — усі будинки;
  • пров. Шампанський — усі дома;
  • пров. Дур'янівський — усі будинки;
  • проп. Гагаріна — усі будинки;
  • бул. Французський — усі будинки.

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Більше про комуналку 

У 2023 році деяким категоріям українських громадян пенсійного віку передбачене законом право на пільги на комунальні послуги. Іноді матеріальна допомога сягає 100% компенсації оплати комуналки та купівлі палива на зимовий сезон.

Нагадаємо, Пенсійний фонд пояснив, у чому різниця між "житловою субсидією" та "пільгою на житлово-комунальні послуги". Також уточнив, чи можна оформити два види допомоги одночасно.

 

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