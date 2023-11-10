Відключення води в Одесі 10 листопада

Деякі одесити сьогодні залишаться без води (адреса)
Сьогодні, 10 листопада, сотні одеситів залишилися без водопостачання через ремонтно-аварійні роботи. Воду містянам планують повернути до 19:00, проте час може змінюватися.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де плануються відключення
- бул. Італійський — усі будинки;
- вул. Семена палія, 88-90;
- вул. Чорноморського козацтва — усі будинки;
- вул. Одарія — усі будинки;
- вул. Пересипська 2, 2А, 3, 5, 7А;
- вул. Балтська дорога — усі будинки;
вул. Розкидайлівська — усі будинки;
- вул. Балківська, 54;
- пров. Санаторний — усі будинки;
- пров. Шампанський — усі дома;
- пров. Дур'янівський — усі будинки;
- проп. Гагаріна — усі будинки;
- бул. Французський — усі будинки.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Більше про комуналку
У 2023 році деяким категоріям українських громадян пенсійного віку передбачене законом право на пільги на комунальні послуги. Іноді матеріальна допомога сягає 100% компенсації оплати комуналки та купівлі палива на зимовий сезон.
Нагадаємо, Пенсійний фонд пояснив, у чому різниця між "житловою субсидією" та "пільгою на житлово-комунальні послуги". Також уточнив, чи можна оформити два види допомоги одночасно.
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