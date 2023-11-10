Відключення води в Одесі 10 листопада

У крані відсутня вода. Фото: Pixabay

Сьогодні, 10 листопада, сотні одеситів залишилися без водопостачання через ремонтно-аварійні роботи. Воду містянам планують повернути до 19:00, проте час може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

Читайте також:

Де плануються відключення

бул. Італійський — усі будинки;

вул. Семена палія, 88-90;

вул. Чорноморського козацтва — усі будинки;

вул. Одарія — усі будинки;

вул. Пересипська 2, 2А, 3, 5, 7А;

вул. Балтська дорога — усі будинки;

вул. Розкидайлівська — усі будинки;

вул. Розкидайлівська — усі будинки; вул. Балківська, 54;

пров. Санаторний — усі будинки;

пров. Шампанський — усі дома;

пров. Дур'янівський — усі будинки;

проп. Гагаріна — усі будинки;

бул. Французський — усі будинки.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Більше про комуналку

У 2023 році деяким категоріям українських громадян пенсійного віку передбачене законом право на пільги на комунальні послуги. Іноді матеріальна допомога сягає 100% компенсації оплати комуналки та купівлі палива на зимовий сезон.

Нагадаємо, Пенсійний фонд пояснив, у чому різниця між "житловою субсидією" та "пільгою на житлово-комунальні послуги". Також уточнив, чи можна оформити два види допомоги одночасно.