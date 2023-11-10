Отключение воды в Одессе 10 ноября

В кране отсутствует вода. Фото: Pixabay

Сегодня, 10 ноября, сотни одесситов остались без водоснабжения из-за ремонтно-аварийных работ. Воду горожанам планируют вернуть к 19:00, однако время может меняться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где планируются отключения

бул. Итальянский – все дома;

ул. Семена Палия, 88-90;

ул. Черноморского казачества – все дома;

ул. Одария – все дома;

ул. Пересыпская 2, 2А, 3, 5, 7А;

ул. Балтская дорога – все дома;

ул. Раскидайловская – все дома;

ул. Раскидайловская – все дома; ул. Балковская, 54;

пров. Санаторный – все дома;

пров. Шампанский – все дома;

пров. Дурьяновский - все дома;

проп. Гагарина – все дома;

бул. Французский – все дома.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Больше о коммуналке

В 2023 году некоторым категориям украинских граждан пенсионного возраста предусмотрено право на льготы на коммунальные услуги. Иногда материальная помощь достигает 100% компенсации оплаты коммуналки и покупки топлива на зимний сезон.

Напомним, Пенсионный фонд объяснил, в чем разница между "жилищной субсидией" и "льготой на жилищно-коммунальные услуги". Также уточнил, можно ли оформить два вида помощи одновременно .