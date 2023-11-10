Отключение воды в Одессе 10 ноября

Некоторые одесситы сегодня останутся без воды (адреса)
Сегодня, 10 ноября, сотни одесситов остались без водоснабжения из-за ремонтно-аварийных работ. Воду горожанам планируют вернуть к 19:00, однако время может меняться.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где планируются отключения
- бул. Итальянский – все дома;
- ул. Семена Палия, 88-90;
- ул. Черноморского казачества – все дома;
- ул. Одария – все дома;
- ул. Пересыпская 2, 2А, 3, 5, 7А;
- ул. Балтская дорога – все дома;
ул. Раскидайловская – все дома;
- ул. Балковская, 54;
- пров. Санаторный – все дома;
- пров. Шампанский – все дома;
- пров. Дурьяновский - все дома;
- проп. Гагарина – все дома;
- бул. Французский – все дома.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Больше о коммуналке
В 2023 году некоторым категориям украинских граждан пенсионного возраста предусмотрено право на льготы на коммунальные услуги. Иногда материальная помощь достигает 100% компенсации оплаты коммуналки и покупки топлива на зимний сезон.
Напомним, Пенсионный фонд объяснил, в чем разница между "жилищной субсидией" и "льготой на жилищно-коммунальные услуги". Также уточнил, можно ли оформить два вида помощи одновременно .
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