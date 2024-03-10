Деякі одесити у неділю залишилися без води — адреси

Вода капає з крана. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 10 березня, частина одеситів у Приморському районі залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути до 15:00, проте час робіт може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

провулок Ботанічний — усі будинки,

проспект Шевченка — 6, 1-8,13,

вулиця Романа Кармена — 21-23А.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Найближчі бювети у районі

Воду наразі можна набрати у найближчих бюветах, які працюють до 20:00.

​Гагаріна проспект, 33ю;

​Академічна, 11ю; ​

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Нагадаємо, до кінця опалювального сезону в Україні не планують підвищувати тарифи на комунальні послуги, тому з 1 березня ціни не зміняться. А вже з квітня одесити мають бути готові бачити збільшені цифри у платіжках.

Також ми писали, що тарифи на житлово-комунальні послуги в Україні не будуть змінювати до кінця опалювального сезону. Це пов'язано з мораторієм, який забороняє підвищувати тарифи на природний газ теплопостачання.

Додамо, що в Україні змінили процес оформлення житлових субсидій на оплату комунальних послуг. Процес через портал державних послуг "Дія" прискорили втричі.