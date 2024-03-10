Некоторые одесситы в воскресенье остались без воды — адреса

Вода капает из крана. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 10 марта, часть одесситов в Приморском районе осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 25:00, однако время работ может изменяться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

переулок Ботанический — все дома,

проспект Шевченко — 6, 1-8,13,

улица Романа Кармена — 21-23А.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Ближайшие бюветы в районе

Воду можно набрать в ближайших бюветах, которые работают до 20:00.

Гагарина проспект, 33ю;

​Академическая, 11ю;​

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Напомним, до конца отопительного сезона в Украине не планируется повышать тарифы на коммунальные услуги, поэтому с 1 марта цены не изменятся. А с апреля одесситы должны быть готовы видеть увеличенные цифры в платежках.

Также мы писали, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Украине не будут изменяться до конца отопительного сезона. Это связано с мораторием, запрещающим повышать тарифы на природный газ теплоснабжения.

В Украине изменили процесс оформления жилищных субсидий на оплату коммунальных услуг. Процесс через портал государственных услуг "Действие" ускорили втрое.