Некоторые одесситы в воскресенье остались без воды — адреса
Сегодня, 10 марта, часть одесситов в Приморском районе осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 25:00, однако время работ может изменяться.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- переулок Ботанический — все дома,
- проспект Шевченко — 6, 1-8,13,
- улица Романа Кармена — 21-23А.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Ближайшие бюветы в районе
Воду можно набрать в ближайших бюветах, которые работают до 20:00.
- Гагарина проспект, 33ю;
- Академическая, 11ю;
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Напомним, до конца отопительного сезона в Украине не планируется повышать тарифы на коммунальные услуги, поэтому с 1 марта цены не изменятся. А с апреля одесситы должны быть готовы видеть увеличенные цифры в платежках.
Также мы писали, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Украине не будут изменяться до конца отопительного сезона. Это связано с мораторием, запрещающим повышать тарифы на природный газ теплоснабжения.
В Украине изменили процесс оформления жилищных субсидий на оплату коммунальных услуг. Процесс через портал государственных услуг "Действие" ускорили втрое.
Читайте Новини.LIVE!