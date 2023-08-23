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Деякі одесити залишаться без води: перелік адрес

23 серпня 2023 12:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Деякі одесити залишаться без води: перелік адрес
Жінка миє яблука. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 23 серпня, деякі мешканці Одеси залишилися без води. Водопостачання буде відсутнє через аварійно-ремонтні роботи.  

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Станом на цей час водопостачання припинено за такими адресами: 

  • Серединський сквер, частково усі будинки;
  • вул. Разумовська, частково усі будинки;
  • вул. Мечнікова, частково усі будинки;
  • вул. Добровольська, 1 – 17. усі будинки;
  • вул. Курська, 2 – 22, усі будинки;
  • вул. Дунаєвського, усі будинки;
  • вул. Державіна, 15 – 22. усі будинки;
  • вул. Сєрогодського, усі будинки;
  • вул. Шестакова, усі будинки;
  • вул. Вільямса, 71 – 87, усі будинки;
  • вул. Ак. Корольова, 55 – 122 усі будинки;
  • вул. Ільфа і Петрова, 43 – 63, усі будинки;
  • вул. Архітекторська,16 – 24, усі будинки.

Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути до всіх будинків до 18:00.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.  

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Зазначимо, в Україні у майбутньому опалювальному сезоні тарифи на опалення для населення залишаться стабільними. Фіксована ціна діятиме щонайменше до середини квітня 2024 року.

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