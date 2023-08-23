Некоторые одесситы останутся без воды: список адресов

Женщина моет яблоки. Фото: google

Сегодня, 23 августа, некоторые жители Одессы остались без воды. Водоснабжение будет отсутствовать из-за аварийно-ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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По состоянию на данный момент водоснабжение прекращено по следующим адресам:

Серединский сквер, частично все дома;

ул. Разумовская, отчасти все дома;

ул. Мечникова, отчасти все дома;

ул. Добровольская, 1 – 17. все дома;

ул. Курская, 2 – 22, все дома;

ул. Дунаевского, все дома;

ул. Державина, 15 – 22. все дома;

ул. Серогодского, все дома;

ул. Шестакова, все дома;

ул. Уильямса, 71 – 87, все дома;

ул. Ак. Королева, 55 – 122 все дома;

ул. Ильфа и Петрова, 43 – 63, все дома;

ул. Архитекторская, 16 – 24, все дома.

Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома к 18:00.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Отметим, в Украине в предстоящем отопительном сезоне тарифы на отопление для населения останутся стабильными. Фиксированная цена будет действовать, по меньшей мере, до середины апреля 2024 года.