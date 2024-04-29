Деякі одесити залишились без водопостачання — де саме немає води

Слабкий натиск води у крані. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 29 квітня, у деяких жителів Одеси не буде води через ремонтні роботи. Водопостачання містянам планують повернути до 16:30, але час виконання робіт може змінюватись, як і перелік адрес, адже можуть бути й аварійні відключення упродовж дня.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

Семена Палія, 88 — 90;

Рішельєвська, 3 — 17;

Пушкінська, 6 — 18;

Жуковського, 18 — 22;

Буніна, 16 — 18;

Грецька, 18 — 24;

Дерибасівська, 7 — 10;

Жевахова, 1 — 37;

Миколаївська Дорога, 124 — 211;

Отамана Чепіги— усі будинки;

Отамана Головатого, 74 — 104;

Локомотивна — усі будинки;

Наливна — усі будинки;

2-й Лиманчик — усі будинки;

Вікандера і Ларсена — усі будинки.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, сьогодні, 29квітня, деякі одесити, які підключені до центральної та північної енергорозподільчих мереж, залишилися без світла. Енергетики наразі проводять ремонтні роботи й електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00, повний список адрес можна подивитись у матеріалі.

Ми писали, що Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) може підвищити тарифи на водопостачання. Ціна одного кубометра води залежатиме від регіону і може сягнути 60%.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі у Центрі надання адміністративних послуг на вул. Косовська, 2Д розпочався процес приймання документів. У відомстві можна буде оформити пільги на сплату комунальних платежів.