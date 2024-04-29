Некоторые одесситы остались без водоснабжения — где именно нет воды
Сегодня, 29 апреля, у некоторых жителей Одессы не будет воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 16:30, но время выполнения работ может изменяться, как и перечень адресов, ведь могут быть и аварийные отключения в течение дня.
Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- Семена Палия, 88 — 90;
- Ришельевская, 3 — 17;
- Пушкинская, 6 — 18;
- Жуковского, 18 — 22;
- Бунина, 16 — 18;
- Греческая, 18 — 24;
- Дерибасовская, 7 — 10;
- Жевахова, 1 — 37;
- Николаевская Дорога, 124 — 211;
- Атамана Чепиги — все дома;
- Атамана Головатого, 74 — 104;
- Локомотивная — все дома;
- Наливная — все дома;
- 2-й Лиманчик — все дома;
- Викандера и Ларсена — все дома.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.
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Напомним, сегодня, 29 апреля, некоторые одесситы, подключенные к центральной и северной энергораспределительных сетях, остались без света. Энергетики сейчас проводят ремонтные работы и электроснабжение в дома горожан обещают вернуть до 19:00, полный список адресов можно посмотреть в материале.
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