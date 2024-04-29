Некоторые одесситы остались без водоснабжения — где именно нет воды

Слабый напор воды в кране. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 29 апреля, у некоторых жителей Одессы не будет воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 16:30, но время выполнения работ может изменяться, как и перечень адресов, ведь могут быть и аварийные отключения в течение дня.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

Семена Палия, 88 — 90;

Ришельевская, 3 — 17;

Пушкинская, 6 — 18;

Жуковского, 18 — 22;

Бунина, 16 — 18;

Греческая, 18 — 24;

Дерибасовская, 7 — 10;

Жевахова, 1 — 37;

Николаевская Дорога, 124 — 211;

Атамана Чепиги — все дома;

Атамана Головатого, 74 — 104;

Локомотивная — все дома;

Наливная — все дома;

2-й Лиманчик — все дома;

Викандера и Ларсена — все дома.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, сегодня, 29 апреля, некоторые одесситы, подключенные к центральной и северной энергораспределительных сетях, остались без света. Энергетики сейчас проводят ремонтные работы и электроснабжение в дома горожан обещают вернуть до 19:00, полный список адресов можно посмотреть в материале.

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