Деякі одесити залишилися до ночі без води

Відсутність води у крані. Фото: pixabay

Сьогодні, 15 листопада, частина одеситів залишилася без водопостачання через ремонтно-аварійні роботи. Воду мешканцям Пересипського району планують повернути до 23:00, проте час може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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просп. Добровольського, 116-124,140;

вул. Махачкалинська, 7А,7,9,11,11-А.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу", — йдеться у повідомленні комунальників.

Бювети у Пересипському районі

Кримська, 71ю;

Курорт Куяльник, 4ю.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Нагадаємо, українці, які планують оформити житлові субсидії на оплату комунальних послуг на зиму, незабаром зможуть це зробити максимально просто. Подавати заявки можна буде оперативно через державний портал "Дія".