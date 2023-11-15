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Деякі одесити залишилися до ночі без води

15 листопада 2023 11:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Деякі одесити залишилися до ночі без води
Відсутність води у крані. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 15 листопада, частина одеситів залишилася без водопостачання через ремонтно-аварійні роботи. Воду мешканцям Пересипського району планують повернути до 23:00, проте час може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

  • просп. Добровольського, 116-124,140;
  • вул. Махачкалинська, 7А,7,9,11,11-А.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу", — йдеться у повідомленні комунальників.

Бювети у Пересипському районі

  • Кримська, 71ю;   
  • Курорт Куяльник, 4ю.   

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Нагадаємо, українці, які планують оформити житлові субсидії на оплату комунальних послуг на зиму, незабаром зможуть це зробити максимально просто. Подавати заявки можна буде оперативно через державний портал "Дія".

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