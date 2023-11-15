Деякі одесити залишилися до ночі без води
Сьогодні, 15 листопада, частина одеситів залишилася без водопостачання через ремонтно-аварійні роботи. Воду мешканцям Пересипського району планують повернути до 23:00, проте час може змінюватися.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води
- просп. Добровольського, 116-124,140;
- вул. Махачкалинська, 7А,7,9,11,11-А.
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу", — йдеться у повідомленні комунальників.
Бювети у Пересипському районі
- Кримська, 71ю;
- Курорт Куяльник, 4ю.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Нагадаємо, українці, які планують оформити житлові субсидії на оплату комунальних послуг на зиму, незабаром зможуть це зробити максимально просто. Подавати заявки можна буде оперативно через державний портал "Дія".
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