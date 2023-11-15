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Некоторые одесситы остались до ночи без воды

15 ноября 2023 11:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Некоторые одесситы остались до ночи без воды
Отсутствие воды в кране. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 15 ноября, часть одесситов осталась без водоснабжения из-за ремонтно-аварийных работ. Воду жителям Пересыпского района планируют вернуть к 23:00, однако время может изменяться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

  • просп. Добровольского, 116–124,140;
  • ул. Махачкалинская, 7А,7,9,11,11-А.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени" , - говорится в сообщении коммунальщиков.

Бюветы в Пересыпском районе

  • Крымская, 71ю;
  • Курорт Куяльник, 4ю.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Напомним, украинцы, которые планируют оформить жилищные субсидии на оплату коммунальных услуг на зиму, скоро смогут сделать это максимально просто. Подавать заявки можно будет оперативно через государственный портал "Действие".

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