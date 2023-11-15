Некоторые одесситы остались до ночи без воды
Сегодня, 15 ноября, часть одесситов осталась без водоснабжения из-за ремонтно-аварийных работ. Воду жителям Пересыпского района планируют вернуть к 23:00, однако время может изменяться.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- просп. Добровольского, 116–124,140;
- ул. Махачкалинская, 7А,7,9,11,11-А.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени" , - говорится в сообщении коммунальщиков.
Бюветы в Пересыпском районе
- Крымская, 71ю;
- Курорт Куяльник, 4ю.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Напомним, украинцы, которые планируют оформить жилищные субсидии на оплату коммунальных услуг на зиму, скоро смогут сделать это максимально просто. Подавать заявки можно будет оперативно через государственный портал "Действие".
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