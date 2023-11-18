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Деякі одесити залишилися сьогодні без води — адреси

18 листопада 2023 14:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Деякі одесити залишилися сьогодні без води — адреси
Вода капає з крана. Фото: google
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 18 листопада, частина одеситів залишилася без водопостачання через ремонтно-аварійні роботи. Воду мешканцям планують повернути до 19:00, проте час може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

  • вул. Академіка Вільямса, 55 
  • вул. Бригадна — усі будинки
  • вул. Толбухіна — усі будинки
  • вул. Фонтанська дорога — усі будинки
  • вул. Чубаївська — усі будинки
  • Адміральський просп., 21 
  • вул. Стеклова — усі будинки
  • вул. Прирейкова — усі будинки
  • вул. Улітіна — усі будинки
  • вул. Подільська — усі будинки
  • вул. Житомирська — усі будинки
  • район Нова Слобідка — усі будинки
  • вул. Петра Івахненка — усі будинки
  • вул. Слобідська — усі будинки
  • вул. Мацієвської — усі будинки
  • вул. Островського — усі будинки

Зазначимо, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Нагадаємо, українці, які планують оформити житлові субсидії на оплату комунальних послуг на зиму, незабаром зможуть це зробити максимально просто. Подавати заявки можна буде оперативно через державний портал "Дія".

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