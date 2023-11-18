Деякі одесити залишилися сьогодні без води — адреси

Вода капає з крана. Фото: google

Сьогодні, 18 листопада, частина одеситів залишилася без водопостачання через ремонтно-аварійні роботи. Воду мешканцям планують повернути до 19:00, проте час може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

Читайте також:

Де немає води

вул. Академіка Вільямса, 55

вул. Бригадна — усі будинки

вул. Толбухіна — усі будинки

вул. Фонтанська дорога — усі будинки

вул. Чубаївська — усі будинки

Адміральський просп., 21

вул. Стеклова — усі будинки

вул. Прирейкова — усі будинки

вул. Улітіна — усі будинки

вул. Подільська — усі будинки

вул. Житомирська — усі будинки

район Нова Слобідка — усі будинки

вул. Петра Івахненка — усі будинки

вул. Слобідська — усі будинки

вул. Мацієвської — усі будинки

вул. Островського — усі будинки

Зазначимо, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Нагадаємо, українці, які планують оформити житлові субсидії на оплату комунальних послуг на зиму, незабаром зможуть це зробити максимально просто. Подавати заявки можна буде оперативно через державний портал "Дія".