Деякі одесити залишилися сьогодні без води — адреси
Сьогодні, 18 листопада, частина одеситів залишилася без водопостачання через ремонтно-аварійні роботи. Воду мешканцям планують повернути до 19:00, проте час може змінюватися.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води
- вул. Академіка Вільямса, 55
- вул. Бригадна — усі будинки
- вул. Толбухіна — усі будинки
- вул. Фонтанська дорога — усі будинки
- вул. Чубаївська — усі будинки
- Адміральський просп., 21
- вул. Стеклова — усі будинки
- вул. Прирейкова — усі будинки
- вул. Улітіна — усі будинки
- вул. Подільська — усі будинки
- вул. Житомирська — усі будинки
- район Нова Слобідка — усі будинки
- вул. Петра Івахненка — усі будинки
- вул. Слобідська — усі будинки
- вул. Мацієвської — усі будинки
- вул. Островського — усі будинки
Зазначимо, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
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